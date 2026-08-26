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Published: Aug 26, 2026, 01:25 PM|Updated: Aug 26, 2026, 01:25 PM
കേരളം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയത് അധിക വൈദ്യുതി; ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വൻചെലവ്.

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