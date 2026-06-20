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Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 10:20 PM|Updated: Jun 20, 2026, 10:20 PM
ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് യോഗ നല്ലത്? ഡോ.ജിബിൻ ആൻ ചാക്കോ മറുപടി നൽകുന്നു

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