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iPhone and Birth Rate: യുഎസിലെ ജനനനിരക്കിലെ ഇടിവിന് ഒരു കാരണം ഐഫോണാണെന്ന് പുതിയൊരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:05 PM IST
യുഎസിലെ ജനനനിരക്കിലെ ഇടിവിന് ഒരു കാരണം ഐഫോണാണെന്ന് പുതിയൊരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം

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