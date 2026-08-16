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ഇറാൻ–ഖത്തർ വിവാദം: മൂന്ന് പൈലറ്റുമാരെ പിടികൂടിയെന്ന ഇറാന്റെ ആരോപണം
ഇറാൻ–ഖത്തർ വിവാദം: മൂന്ന് പൈലറ്റുമാരെ പിടികൂടിയെന്ന ഇറാന്റെ ആരോപണം
Published: Aug 16, 2026, 05:00 PM IST
|
Updated: Aug 16, 2026, 05:00 PM IST
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ഇറാൻ–ഖത്തർ വിവാദം: മൂന്ന് പൈലറ്റുമാരെ പിടികൂടിയെന്ന ഇറാന്റെ ആരോപണം
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