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ഇറാനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ്

Published: Sep 18, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:25 PM IST
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായി തകര്‍ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതില്‍ ഉടന്‍ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി

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