हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
കടലിൽ മൈനുകൾ വിതറാൻ ഇറാൻ! സംഘർഷം കനക്കും..
Published: Aug 31, 2026, 05:45 PM
|
Updated: Aug 31, 2026, 05:45 PM
join
share
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വീണ്ടും കനക്കുന്നതായി സൂചന
Recommended Videos
02:39
പഴയ നാണയം കളയല്ലേ...1രൂപ കൊടുത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം വരെയും നേടാം
02:49
തീപിടിച്ച് മുട്ട വില
10:05
സ്മാർട്ട് എഐ തേനീച്ച കൂട്; കുത്ത് കിട്ടാതെ ആർക്കും തേനെടുക്കാം
01:35
ഉത്സവ ബത്ത, പെന്ഷൻ വിതരണം.. വീണ്ടും കടമെടുക്കും..
02:19
LPG യിൽ പുതിയ നിയമം...ഗ്യാസ് കിട്ടാൻ പെടാപ്പാട്
02:49
ഉളളി വില കുതിക്കുന്നു...കിലോ 100 കടക്കും
03:06
റെക്കോർഡ് തൊട്ട് ഓണം ബമ്പർ; സർക്കാരിന് കോടികളുടെ ലാഭം
03:10
വീണ്ടും ആശങ്ക; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇറാന്റെ ആണവായുധം?
01:33
80% ജീവനക്കാരെയും ശതകോടീശ്വരൻമാർ ആക്കി കമ്പനി
02:56
മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാർഡ് ആണോ? റേഷൻ വെട്ടാൻ സർക്കാർ..
03:01
പി എഫ് പെൻഷൻ 7500 രൂപയോ? EPFO നീക്കം..
03:50
DA കുടിശ്ശിക ലയിപ്പിക്കുമോ? വിതരണം എന്നുമുതൽ?
Trending
News
Photos
Videos
Delhi Gang rape Case: ഡൽഹിയിൽ സ്ലീപ്പർ ബസിൽ 16കാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി; ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും അറസ്റ്റിൽ
2
പേഴ്സണൽ വെൽത്ത് മുതൽ ഗ്യാരണ്ടർ വരെ, Insta Live ൽ സംശങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
3
Kannur Central Jail: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവുകാർ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടി
4
Pathanamthitta Murder: പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവാവിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം മദ്യപാനത്തിനിടെ
5
Dr. Subhash Chandra: ഒരു രൂപ പോലും കടമെടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വ്യാജ പ്രചാരണം; എൻസിഎൽടി കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര