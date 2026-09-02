Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ഇറാനില്‍ തീമഴ! സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ചുട്ടെരിക്കാൻ ഇറാൻ..

Published: Sep 02, 2026, 11:45 AM|Updated: Sep 02, 2026, 11:45 AM
ഹോർമുസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉന്നമിട്ട് യുഎസിന്റെ കനത്ത ആക്രമണം

Recommended Videos

സ്ത്രീകള്‍ ഭരണഘടനാപരമായി തുല്യനീതിയുള്ളവർ, കാന്തപുരത്തിൻ്റെ നിലപാട് സ്വീകാര്യമല്ല...
02:01
മാസ് കളക്ഷൻ നേടി KSRTC, ഒറ്റ ദിവസം പത്ത് കോടി 80 ലക്ഷം!
02:36
ആഭ്യന്തര കാർഗോയിൽ വളർച്ച, നേട്ടം തുടർന്ന് തിരു. വിമാനത്താവളം
01:09
ആനവണ്ടിക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം! ഓണക്കാലം തൂക്കി...
03:20
നെഞ്ചുതകർന്ന് നേപ്പാൾ; ആയിരം കടന്ന് മരണസംഖ്യ
03:16
റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ കുതിപ്പ്; ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് പൊന്നുംവില
01:04
ഒരു കോടി ആർക്ക്..? ആകാംക്ഷയിൽ മലയാളി
03:18
കായത്തിൽ മായം... രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ നിരോധിച്ചു
02:50
സ്വർണത്തിന് പൂട്ടിടാൻ മോദി
02:43
മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവര്‍ക്കുള്ള പിഴ 500 രൂപയില്‍ നിന്നും 1000 രൂപയാക്കി
00:51
ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു
00:53
LPGയ്ക്ക് അടക്കം വില കൂടി; ജനങ്ങൾ വലയും
02:03

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Accident In Kozhikode: കാർ മതിലിലിടിച്ച് തീപിടിച്ച് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം കോഴിക്കോട്
2
3
4
5