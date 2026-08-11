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Published: Aug 11, 2026, 03:30 PM|Updated: Aug 11, 2026, 03:30 PM
ഇറ്റലിയിലെ അഗ്നിപർവതം എറ്റ്നയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു . സിസിലിയിലെ പ്രമുഖ വിമാനത്താവളമായ കാറ്റാനിയയിൽ ആണ് സർവീസുകൾ നിർത്തിയത്

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