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Jagadis: സലിം കുമാറുമൊത്തുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് നടൻ ജഗദീഷ്

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:37 PM IST

പ്രിയ സുഹൃത്ത് സലിം കുമാറിൻറെ വിയോഗത്തിൽ അദ്ദേഹവുമൊത്തുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് നടൻ ജഗദീഷ്. 

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