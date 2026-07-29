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Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 02:30 PM|Updated: Jul 29, 2026, 02:30 PM
രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുൻപ് തെന്നിന്ത്യൻ വിജയ് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ജനനായകൻ തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്

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Jana Nayagan Box office Collection: കത്തിക്കയറി ദളപതി വിജയ്; 250 കോടിയിലേക്ക് ജനനായകൻ
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