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  • /ജയം രവിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഭാര്യ! വീ‍ഡിയോ വൈറൽ..

Published: Sep 12, 2026, 05:45 PM|Updated: Sep 12, 2026, 05:45 PM
നടന്‍ ജയം രവിയുടെയും ഗായിക കെനീഷ ഫ്രാൻസിസിന്റെയും സ്വകാര്യ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വ്യാപക വിമർശനം

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