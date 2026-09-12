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ജയം രവിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഭാര്യ! വീഡിയോ വൈറൽ..
Published: Sep 12, 2026, 05:45 PM
|
Updated: Sep 12, 2026, 05:45 PM
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നടന് ജയം രവിയുടെയും ഗായിക കെനീഷ ഫ്രാൻസിസിന്റെയും സ്വകാര്യ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വ്യാപക വിമർശനം
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