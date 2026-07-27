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Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 11:05 PM|Updated: Jul 27, 2026, 11:05 PM
ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ഇനി പാടുപെടേണ്ട. ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റുകളിൽ സമഗ്ര മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

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Kerala Driving Test Changes : ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ഇനി പാടുപെടേണ്ട..!! മാറ്റങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ
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