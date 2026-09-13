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വ്യോമപാതകളിൽ നിയന്ത്രണം! ഗൾഫ് സർവ്വീസുകൾ മുടങ്ങും
Published: Sep 13, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Sep 13, 2026, 06:20 PM
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പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗൾഫ് വിമാന സർവീസുകൾ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരു
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