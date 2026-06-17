/Kerala Heavy Rainfall: കാലവർഷം കനക്കും... ചക്രവാതച്ചുഴി വരുന്നു

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Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 20, 2026, 12:00 AM|Updated: Jun 20, 2026, 12:04 AM

ജൂൺ അവസാന ആഴ്ച മുതൽ ജൂലൈ ആദ്യവാരം വരെ കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷ മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകും

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