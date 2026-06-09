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Kerala Monsoon: പെരുമഴയും ശക്തമായ കാറ്റും
Kerala Monsoon: പെരുമഴയും ശക്തമായ കാറ്റും
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jun 09, 2026, 06:05 AM IST
|
Updated: Jun 09, 2026, 06:05 AM IST
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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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