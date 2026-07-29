/Kerala MVD: 24 മണിക്കൂറും വാഹന പരിശോധന, ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങി എംവിഡി

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Written ByKarthika V
Published: Jul 29, 2026, 01:35 AM|Updated: Jul 29, 2026, 02:45 AM

ദേശീയപാതകളിൽ 24 മണിക്കൂറും ഏഴ് ദിവസവും തുടർച്ചയായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം, അപകടങ്ങൾ 

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