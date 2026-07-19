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Kerala Onam Bumper: നാളെയാണ് ഓണം ബമ്പർ വിപണയിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്..
Written By
Karthika V
Published: Jul 19, 2026, 08:55 PM
|
Updated: Jul 19, 2026, 09:13 PM
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സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഓണം ബമ്പറിന്റെ വിപണി നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും.
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