हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
നേതാക്കൾക്ക് അനധികൃത പോലീസ് സംരക്ഷണം; സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു
Published: Sep 06, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Sep 06, 2026, 03:00 PM
join
share
ഭീഷണിയില്ലാത്ത നേതാക്കൾക്കും അനധികൃത പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ ഇടപെടാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു.
Recommended Videos
03:51
ഓണം ബംപര് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതിയില് മാറ്റമോ ?
02:46
കാലവർഷം തീർന്നില്ല....ചൂടിനെ വെട്ടി മഴയെത്തും
03:11
കേരളം വിടാതെ ബഹിരാകാശ നിലയം ...പക്ഷേ സമയം മാറി
02:25
റബ്ബർക്ഷാമം രൂക്ഷമാകും; വില 300 കടക്കും
02:30
പവന് പൊന്നും വില....2 ലക്ഷം വരെ പറക്കും
01:45
വിമാന സർവീസുകൾ മുടങ്ങുന്നു
00:59
റെയില്വേ ട്രാക്കില് ലോറി മറിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
02:02
ടാറിന് വില കുതിക്കുന്നു....റോഡ് നിര്മാണം നടക്കില്ല
00:55
കണ്ണൂരിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടികൂടി
02:36
നസ്ലിൻ അഹങ്കാരിയോ ? പ്രേമലു 2 മുടങ്ങിയത് പ്രതിഫല തർക്കം
03:28
പഴയത് വിൽക്കണ്ട....പവൻ വില 2 ലക്ഷത്തിലേക്ക്
02:29
ചെറുനാരങ്ങയിൽ കൂടോത്രം...വില 500 ലേക്ക്
Trending
News
Photos
Videos
Private Bus Strike: 'മിനിമം നിരക്ക് 15 രൂപയാക്കണം'; സമര പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ
2
നടുറോഡിൽ കാർ തടഞ്ഞ് വധഭീഷണി മുഴക്കിയ കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ; പിടിയിലായത് കൊടുംക്രിമിനൽ
3
Kunnamkulam Accident: തൃശൂരിൽ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാർ ബൈക്കിലിടിച്ച് മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞും മരിച്ചു
4
Congress: രമ്യാ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട കയ്യാങ്കളി; ഗൗരവതരമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്, എംഎം ഹസൻ അന്വേഷിക്കും
5
Multiplex Overcharging: തിയേറ്ററുകളിലെ കൊള്ള! പോപ്കോണിനും വെള്ളത്തിനും അമിതവില ഈടാക്കുന്നു; കൊച്ചിയിലെ മാളുകളിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ്