/നേതാക്കൾക്ക് അനധികൃത പോലീസ് സംരക്ഷണം; സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു

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Published: Sep 06, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 06, 2026, 03:00 PM
ഭീഷണിയില്ലാത്ത നേതാക്കൾക്കും അനധികൃത പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ ഇടപെടാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു.

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