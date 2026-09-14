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പ്രിയദർശിനി സൂപ്പർ ഹിറ്റ്.. പുത്തൻ പദ്ധതിയുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി

Published: Sep 14, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:25 PM IST
ബസുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പദ്ധതിയാണ് പുതിയതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

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