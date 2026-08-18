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വിമാനം പോലൊരു ബസ്സ്, ഞെട്ടിച്ച് KSRTC, ഇത് കലക്കും
Published: Aug 18, 2026, 03:55 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 03:55 PM
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കെഎസ്ആർടിസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബസ്സിൽ ബസ് ഹോസ്റ്റസ്, പൊളപ്പൻ സൗകര്യങ്ങൾ!
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