/KSRTC: കെഎസ്ആർടിസിക്ക് കഷ്ടകാലം! നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് വാടക ബസ്സുകൾ

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Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 10:55 PM|Updated: Jul 27, 2026, 11:50 PM

പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്ത കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി കാലാവധി തീരാറായ 2050 ബസുകൾ

 

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