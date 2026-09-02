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കുവൈറ്റിൽ വ്യോമാക്രമണം! ഗൾഫ് വീണ്ടും ആശങ്കയിൽ
Published: Sep 02, 2026, 11:45 AM
|
Updated: Sep 02, 2026, 11:45 AM
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ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വർഷിച്ചു
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