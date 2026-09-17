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ലക്ഷദ്വീപ്, ഹൈദരാബാദ്..! KSRTCയിൽ ഇനി ലക്ഷ്വറി പാക്കേജ്
Published: Sep 17, 2026, 05:45 PM
|
Updated: Sep 17, 2026, 05:45 PM
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കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ലക്ഷദ്വീപ്, ഹൈദരാബാദ് പാക്കേജിന് 22ന് തുടക്കം..
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