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Lionel Messi World Cup Goals: മിശിഹയുടെ ഗോൾ മഴ; ചരിത്രമെഴുതി മെസി
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 04, 2026, 11:40 PM
|
Updated: Jul 04, 2026, 11:40 PM
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ഫുട്ബോള് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് 20 ഗോളുകള് നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് അര്ജന്റീന സൂപ്പര് താരം മെസി
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