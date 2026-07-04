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  • /Lionel Messi World Cup Goals: മിശിഹയുടെ ഗോൾ മഴ; ചരിത്രമെഴുതി മെസി

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 04, 2026, 11:40 PM|Updated: Jul 04, 2026, 11:40 PM
ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ 20 ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് അര്‍ജന്റീന സൂപ്പര്‍ താരം മെസി

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