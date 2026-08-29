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പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും! ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ..
Published: Aug 29, 2026, 12:50 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 12:50 PM
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ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളില് പിഴ അടക്കാനുണ്ടെന്ന പേരില് വരുന്ന തട്ടിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളില് മുന്നറിയിപ്പ്
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