/ പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും! ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ..

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Published: Aug 29, 2026, 12:50 PM|Updated: Aug 29, 2026, 12:50 PM
ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളില്‍ പിഴ അടക്കാനുണ്ടെന്ന പേരില്‍ വരുന്ന തട്ടിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

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