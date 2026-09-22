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ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലേ? LPGക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടില്ല
ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലേ? LPGക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടില്ല
Published: Sep 22, 2026, 02:55 PM IST
|
Updated: Sep 22, 2026, 02:55 PM IST
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ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഗാർഹിക പാചക വാതകം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആധാർ അധിഷ്ഠിത ബയോമെട്രിക് പരിശോധന നിർബന്ധമാണ്
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