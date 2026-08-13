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E- KYC പൂർത്തിയാക്കില്ലെ? LPG ഇനി വീടുകളിലെത്തില്ല..
Published: Aug 13, 2026, 03:10 PM
|
Updated: Aug 13, 2026, 03:10 PM
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കൃത്യസമയത്ത് ഇ- കെ വൈ സി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ വാണിജ്യ നിരക്കിൽ വാങ്ങേണ്ടി വരും
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