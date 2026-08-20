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LPG ബുക്കിങ് മുടങ്ങും! സബ്സിഡി വെട്ടാൻ കേന്ദ്രം ..3 ദിവസം ബാക്കി
Published: Aug 20, 2026, 04:15 PM
|
Updated: Aug 20, 2026, 04:15 PM
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ഇന്ഡെയ്ന്, ഭാരത് ഗ്യാസ്, എച്ച്പി ഗ്യാസ് എന്നിവയുടെ എല്ലാ ഗാര്ഹിക എല്പിജി ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും ഇ- കെവൈസി നിര്ബന്ധം
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