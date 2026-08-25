/ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

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Published: Aug 25, 2026, 05:15 PM|Updated: Aug 25, 2026, 05:15 PM
എയർ ഫീൽഡിൽ അനധികൃതമായി ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യോമ​ഗതാ​ഗതം താറുമാറായത് . ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും 17 വിമാനങ്ങൾ വൈകുന്നതിനും കാരണമായി

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