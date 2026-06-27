Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Major Price Hikes in July: LPG മുതൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് വരെ കുത്തനെ കൂടും! പോക്കറ്റ് കീറും..

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 27, 2026, 08:20 PM|Updated: Jun 27, 2026, 09:19 PM

ജൂലൈ 1 മുതൽ സാധാരണക്കാരുടെ പോക്കറ്റിനെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങള്‍

Recommended Videos

Missile Attack Warning in UAE: യുഎഇയിൽ മിസൈൽ ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ്
01:00
Major Price Hikes in July: LPG മുതൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് വരെ കുത്തനെ കൂടും! പോക്കറ്റ് കീറും..
03:21
KEAM 2026 Rank List Released Today:കേരള എന്‍ജിനീയറിങ്, ഫാര്‍മസി പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഫലം
00:59
Miyawaki Forest In Thiruvananthapuram
26:35
SFI Protest Blade Controversy: പരാതിക്കാരനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും CI
02:12
Gold Price Prediction: ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ
02:26
Kerala Budget: ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ആശങ്കയിൽ! സർക്കാർ ചതിച്ചു..
02:15
Kerala Rainfall Forecast: വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ; അലർട്ടുകൾ മാറി
01:51
Kolkata Warehouse Collapse: വെയർഹൗസിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു
00:49
Venezuela Earthquake: ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങൾ, ആയിരങ്ങള്‍ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
01:39
Passport is not a Proof of Citizenship: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ല
01:49
8th Pay Commission Update: DA ലയനമില്ല! ഉയർന്ന ഫിറ്റ്‌മെന്റുമില്ല.. ജീവനക്കാർ നിരത്തിലേക്ക്..
02:35

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഇളവിൽ പിന്നോട്ടില്ല; ധനബില്ലിന്റെ കരട് പുറത്ത്
Kerala Government46 min ago
2
FIFA world cup 20261 hr ago
3
Shigella2 hrs ago
4
Pulse polio immunization3 hrs ago
5
Khalistani Terror Attack11:19 AM IST