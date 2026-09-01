/നാഷണൽ ക്രഷ്...മേജർ ഋഷഭ് വിരമിച്ചു... കാരണം ഞെട്ടിക്കുന്നത്!

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 01, 2026, 04:15 PM|Updated: Sep 01, 2026, 04:15 PM
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ എഡിസി ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മേജർ ഋഷഭ് സിംഗ് സാംബ്യാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ വിരമിച്ചു

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