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Temple Theft: ക്ഷേത്രത്തിലെ വിളക്കുകളും സ്വര്ണത്താലിയും അടക്കം മോഷണം പോയി
Written By
Karthika V
Published: Jun 28, 2026, 06:50 AM
|
Updated: Jun 28, 2026, 07:14 AM
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മലപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വിളക്കുകളും സ്വര്ണത്താലിയും അടക്കം മോഷണം പോയതായി പരാതി.
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