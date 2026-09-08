हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
മിഡിൽ ക്ലാസിന് തിരിച്ചടി; മാരുതി കാറുകള്ക്ക് വില കൂടുന്നു
Published: Sep 08, 2026, 04:50 PM
|
Updated: Sep 08, 2026, 04:50 PM
join
share
മിഡിൽ ക്ലാസിന് തിരിച്ചടി. മാരുതി കാറുകള്ക്ക് വില കൂടുന്നു.
Recommended Videos
02:43
പെൻഷൻ 93,900 രൂപ; ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ നിർണായക ചർച്ച
02:12
ആഘോഷങ്ങൾ കളറാവും; ബോണസ് 21,000 രൂപ!
02:24
കുതിച്ച് പൊന്ന്; പക്ഷേ 90,000 രൂപയിലേക്ക് നിലംപൊത്തും
02:33
ബഹിരാകാശ നിലയം കണ്ടില്ലെ? അവസാനം അവസരം..
03:12
LPG ബുക്കിങിൽ ശ്രദ്ധ വേണം! വീട്ടിൽ രണ്ട് കണക്ഷനുണ്ടേൽ പെടും..
03:35
ചിക്കൻ വില തകർന്നടിയുന്നു! വില 75 രൂപയിലേക്ക്..
03:31
പ്രവാസികൾക്ക് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം! ഗൾഫ് പുകയുന്നു..
02:13
ഒഴിയാതെ ന്യൂനമർദ്ദം.. കനത്ത മഴ.. ഓറഞ്ച് അലർട്ട്..
03:36
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കും! പെന്ഷനും ശമ്പളവുമെത്തില്ല..ചെയ്യേണ്ടത്..
01:54
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങ്; വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് സഞ്ജു സാംസണ് സ്കോളര്ഷിപ്പ്
01:56
BSNLന്റെ തൂക്കിയടി; 39 രൂപയ്ക്ക് ഗംഭീര ഓഫർ
02:55
ജോലി രാജിവെച്ചാല് ഇ.പി.എഫ്.ഒ അക്കൗണ്ടിലെ സമ്പാദ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കില്ലെ?
Trending
News
Photos
Videos
Kerala Rain: ചുട്ടുപൊള്ളി കേരളം, താപനിലിയൽ വൻ വർധന; മറ്റന്നാൾ മുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
2
Thodupuzha Building Collapse: തൊടുപുഴയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; രണ്ട് മരണം, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
3
Mani C Kappan Cheque Case: മാണി സി കാപ്പന് ആശ്വാസം; ചെക്ക് കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പിൻവലിച്ച് മുംബൈ കോടതി
4
Attappadi Double Murder Case: കൊല നടത്തിയത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് സൂചന; തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പോലീസ്
5
Attappadi Double Murder Case: അട്ടപ്പാടി ഭവാനിപ്പുഴയിൽ ചാക്കില് കെട്ടിയ നിലയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ