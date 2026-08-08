/അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു; വൈദ്യുതി ക്ഷാമം തീർന്നോ?

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Published: Aug 08, 2026, 05:45 PM|Updated: Aug 08, 2026, 05:45 PM
അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ ജലവൈദ്യുതി അണക്കെട്ടുകളിലേക്ക് വൻതോതിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയത് KSEBക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്

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