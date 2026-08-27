/സർക്കാർ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം.. ഫീസ് ഇളവിൽ അപ്പീലിന് നീക്കം

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Published: Aug 27, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 27, 2026, 04:40 PM
സംസ്ഥാനത്തെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആശ്വാസ തീരുമാനവുമായി സർക്കാർ

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