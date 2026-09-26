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സാധാരണക്കാർ പെടും; പാലിന് 10 രൂപ കൂടുന്നു!
Published: Sep 26, 2026, 03:15 PM
|
Updated: Sep 26, 2026, 03:15 PM
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ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പാൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കർണാടക മിൽക്ക് ഫെഡറേഷൻ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു
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