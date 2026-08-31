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കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന: വിവാദം കത്തുന്നു
Published: Aug 31, 2026, 02:30 PM
|
Updated: Aug 31, 2026, 02:30 PM
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ഇസ്ലാമിക വേദികളില് സ്ത്രീകളെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കരുത്, കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അനുകരണീയമല്ലെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദുകൃഷ്ണ
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