/സർക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നോ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു

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Published: Sep 24, 2026, 09:00 PM|Updated: Sep 24, 2026, 09:00 PM
മുഖ്യൻ്റെ വിമാനയാത്രയും മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രകളും യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ വിവാദത്തിലാക്കി

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