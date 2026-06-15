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Monsoon 2026: പെരുമഴയില്ല; കാരണം എൻനിനോയോ?

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 15, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:08 PM IST

പെരുമഴയില്ല; കാരണം എൻനിനോയോ?

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