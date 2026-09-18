/തകിടം മറിഞ്ഞ് മൺസൂൺ; തുലാമഴ തകർക്കും

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Published: Sep 18, 2026, 04:50 PM|Updated: Sep 18, 2026, 04:50 PM
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയിൽ വൻ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

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