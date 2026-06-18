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Mullaperiyar Issue: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ചർച്ച; വിജയ് തന്ത്രം ഏൽക്കുമോ?
Mullaperiyar Issue: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ചർച്ച; വിജയ് തന്ത്രം ഏൽക്കുമോ?
Written By
Vishnupriya S
Published: Jun 18, 2026, 12:40 PM IST
|
Updated: Jun 18, 2026, 12:43 PM IST
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മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ചർച്ച; വിജയ് തന്ത്രം ഏൽക്കുമോ?
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