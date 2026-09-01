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മുല്ലപ്പെരിയാറില് സുപ്രീംകോടതി നിര്ദേശിച്ച സമഗ്ര സുരക്ഷാ പരിശോധന ഇന്ന് മുതൽ
Published: Sep 01, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Sep 01, 2026, 03:00 PM
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മുല്ലപ്പെരിയാറില് സുപ്രീംകോടതി നിര്ദേശിച്ച സമഗ്ര സുരക്ഷാ പരിശോധന ഇന്ന് മുതൽ. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച അഞ്ചംഗ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്.
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