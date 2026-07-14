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Mullaperiyar Water Crisis: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പൂജ...രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തമിഴ്നാട്
Written By
Karthika V
Published: Jul 14, 2026, 11:25 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 11:32 PM
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Mullaperiyar Water Crisis: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പൂജ...രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തമിഴ്നാട്
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