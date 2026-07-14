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Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 11:25 PM|Updated: Jul 14, 2026, 11:32 PM

Mullaperiyar Water Crisis: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പൂജ...രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തമിഴ്‌നാട്

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