/ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ പാട്പെടും! പുതിയ സംവിധാനം എത്തി..

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Published: Aug 31, 2026, 06:15 PM|Updated: Aug 31, 2026, 06:15 PM
ആർ.ടി.ഓ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ട് പോകാതെ തന്നെ ലൈസൻസ് നേടാനുള്ള പുതിയ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം എത്തി

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