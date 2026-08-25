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  • /കനത്ത മഴയും റെഡ് അലര്‍ട്ടും; വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായി

Published: Aug 25, 2026, 11:35 AM|Updated: Aug 25, 2026, 11:35 AM
ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള 15 വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

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