/കാലവർഷം അവസാനിക്കുന്നു; പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം, മഴ കനക്കും

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Published: Sep 21, 2026, 02:55 PM|Updated: Sep 21, 2026, 02:55 PM
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

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