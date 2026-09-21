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കാലവർഷം അവസാനിക്കുന്നു; പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം, മഴ കനക്കും
Published: Sep 21, 2026, 02:55 PM
|
Updated: Sep 21, 2026, 02:55 PM
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ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
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