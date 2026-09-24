/അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം കരകയറി; പെരുമഴ വരുന്നു

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Published: Sep 24, 2026, 02:25 PM|Updated: Sep 24, 2026, 02:25 PM
ന്യൂനമർദം കരതൊടുമ്പോൾ വടക്കൻ തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഒഡീഷ പ്രദേശങ്ങളിലും അതിശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്

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