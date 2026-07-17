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NEET UG Result 2026: നീറ്റ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; യോഗ്യരായത് 11.21 ലക്ഷം പേർ
Written By
Karthika V
Published: Jul 17, 2026, 11:25 PM
|
Updated: Jul 17, 2026, 11:25 PM
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നീറ്റ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; യോഗ്യരായത് 11.21 ലക്ഷം പേർ
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