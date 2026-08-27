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പ്രളയത്തിൽ നടുങ്ങി നേപ്പാൾ; 170 കടന്ന് മരണസംഖ്യ

Published: Aug 27, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:45 AM IST
നേപ്പാളിൽ ഭോട്ടെകോശി നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്

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