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Nepal eases Rules on Indian Currency: ഇന്ത്യൻ കറൻസിക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് നേപ്പാൾ
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 10:30 PM
|
Updated: Jul 27, 2026, 10:30 PM
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ഇന്ത്യൻ കറൻസിക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് നേപ്പാൾ , ഇന്ത്യയില് നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് വരുന്നവര്ക്ക് 25000 രൂപ വരെ കൈയ്യില് കരുതാം
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